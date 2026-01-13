- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
2.00 USD
最差交易:
-0.10 USD
毛利:
15.34 USD (146 058 pips)
毛利亏损:
-0.10 USD (104 pips)
最大连续赢利:
10 (13.34 USD)
最大连续盈利:
13.34 USD (10)
夏普比率:
1.44
交易活动:
25.01%
最大入金加载:
2.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
152.40
长期交易:
12 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
153.40
预期回报:
1.27 USD
平均利润:
1.39 USD
平均损失:
-0.10 USD
最大连续失误:
1 (-0.10 USD)
最大连续亏损:
-0.10 USD (1)
每月增长:
20.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.10 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (0.10 USD)
净值:
0.21% (0.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|9
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|145K
|XAUUSDm
|722
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
1
0%
12
91%
25%
153.39
1.27
USD
USD
0%
1:500