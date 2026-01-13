- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
2.00 USD
Pior negociação:
-0.10 USD
Lucro bruto:
15.34 USD (146 058 pips)
Perda bruta:
-0.10 USD (104 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (13.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.34 USD (10)
Índice de Sharpe:
1.44
Atividade de negociação:
25.01%
Depósito máximo carregado:
2.62%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
152.40
Negociações longas:
12 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
153.40
Valor esperado:
1.27 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-0.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.10 USD (1)
Crescimento mensal:
20.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.10 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (0.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.21% (0.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|9
|XAUUSDm
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|145K
|XAUUSDm
|722
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
