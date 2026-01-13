- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
2.00 USD
最悪のトレード:
-0.10 USD
総利益:
15.34 USD (146 058 pips)
総損失:
-0.10 USD (104 pips)
最大連続の勝ち:
10 (13.34 USD)
最大連続利益:
13.34 USD (10)
シャープレシオ:
1.44
取引アクティビティ:
25.01%
最大入金額:
2.62%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
152.40
長いトレード:
12 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
153.40
期待されたペイオフ:
1.27 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-0.10 USD
最大連続の負け:
1 (-0.10 USD)
最大連続損失:
-0.10 USD (1)
月間成長:
20.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.10 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (0.10 USD)
エクイティによる:
0.21% (0.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|9
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|145K
|XAUUSDm
|722
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.34 USD
最大連続損失: -0.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
20%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
1
0%
12
91%
25%
153.39
1.27
USD
USD
0%
1:500