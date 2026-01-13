- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
11 (91.66%)
손실 거래:
1 (8.33%)
최고의 거래:
2.00 USD
최악의 거래:
-0.10 USD
총 수익:
15.34 USD (146 058 pips)
총 손실:
-0.10 USD (104 pips)
연속 최대 이익:
10 (13.34 USD)
연속 최대 이익:
13.34 USD (10)
샤프 비율:
1.44
거래 활동:
25.01%
최대 입금량:
2.62%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
152.40
롱(주식매수):
12 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
153.40
기대수익:
1.27 USD
평균 이익:
1.39 USD
평균 손실:
-0.10 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.10 USD)
연속 최대 손실:
-0.10 USD (1)
월별 성장률:
20.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.10 USD (0.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.11% (0.10 USD)
자본금별:
0.21% (0.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|9
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSDm
|145K
|XAUUSDm
|722
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +13.34 USD
연속 최대 손실: -0.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
1
0%
12
91%
25%
153.39
1.27
USD
USD
0%
1:500