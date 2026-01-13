- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
20 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
336.40 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 261.80 USD (6 493 pips)
Общий убыток:
-12.00 USD
Макс. серия выигрышей:
20 (1 261.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 261.80 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
64.67%
Макс. загрузка депозита:
3.59%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
520.75
Длинных трейдов:
12 (60.00%)
Коротких трейдов:
8 (40.00%)
Профит фактор:
105.15
Мат. ожидание:
63.09 USD
Средняя прибыль:
63.09 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
29.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 USD
Максимальная:
2.40 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.16% (221.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|6.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +336.40 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 261.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
