- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
20 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
336.40 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1 261.80 USD (6 493 pips)
毛利亏损:
-12.00 USD
最大连续赢利:
20 (1 261.80 USD)
最大连续盈利:
1 261.80 USD (20)
夏普比率:
0.76
交易活动:
64.67%
最大入金加载:
3.59%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
520.75
长期交易:
12 (60.00%)
短期交易:
8 (40.00%)
利润因子:
105.15
预期回报:
63.09 USD
平均利润:
63.09 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
29.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.20 USD
最大值:
2.40 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
4.16% (221.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|6.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +336.40 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1 261.80 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
30%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
1
0%
20
100%
65%
105.15
63.09
USD
USD
4%
1:500