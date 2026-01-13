- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
20 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
336.40 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
1 261.80 USD (6 493 pips)
총 손실:
-12.00 USD
연속 최대 이익:
20 (1 261.80 USD)
연속 최대 이익:
1 261.80 USD (20)
샤프 비율:
0.76
거래 활동:
64.67%
최대 입금량:
3.59%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
38 분
회복 요인:
520.75
롱(주식매수):
12 (60.00%)
숏(주식차입매도):
8 (40.00%)
수익 요인:
105.15
기대수익:
63.09 USD
평균 이익:
63.09 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
29.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.20 USD
최대한의:
2.40 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
4.16% (221.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|6.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +336.40 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +1 261.80 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 14"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
