トレード:
20
利益トレード:
20 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
336.40 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1 261.80 USD (6 493 pips)
総損失:
-12.00 USD
最大連続の勝ち:
20 (1 261.80 USD)
最大連続利益:
1 261.80 USD (20)
シャープレシオ:
0.76
取引アクティビティ:
64.67%
最大入金額:
3.59%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
520.75
長いトレード:
12 (60.00%)
短いトレード:
8 (40.00%)
プロフィットファクター:
105.15
期待されたペイオフ:
63.09 USD
平均利益:
63.09 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
29.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.20 USD
最大の:
2.40 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
4.16% (221.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|6.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
