- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
20 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
336.40 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1 261.80 USD (6 493 pips)
Perda bruta:
-12.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 261.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 261.80 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.76
Atividade de negociação:
64.67%
Depósito máximo carregado:
3.59%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
520.75
Negociações longas:
12 (60.00%)
Negociações curtas:
8 (40.00%)
Fator de lucro:
105.15
Valor esperado:
63.09 USD
Lucro médio:
63.09 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
29.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.20 USD
Máximo:
2.40 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.16% (221.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|6.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +336.40 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1 261.80 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
1
0%
20
100%
65%
105.15
63.09
USD
USD
4%
1:500