- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
78 (98.73%)
Убыточных трейдов:
1 (1.27%)
Лучший трейд:
4.05 USD
Худший трейд:
-0.50 USD
Общая прибыль:
76.22 USD (2 886 pips)
Общий убыток:
-0.50 USD
Макс. серия выигрышей:
50 (45.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.47 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
1.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.41%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
151.44
Длинных трейдов:
79 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
152.44
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
0.98 USD
Средний убыток:
-0.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.50 USD (1)
Прирост в месяц:
14.92%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.50 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.06% (0.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|OILCash
|78
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|OILCash
|75
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|OILCash
|2.8K
|GOLD
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.05 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +45.47 USD
Макс. убыток в серии: -0.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
OIL GRID
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
584
USD
USD
4
33%
79
98%
100%
152.43
0.96
USD
USD
0%
1:300