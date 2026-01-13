СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / OIL B
Kittinut Vittayasintana

OIL B

Kittinut Vittayasintana
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
XMGlobal-MT5 2
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
78 (98.73%)
Убыточных трейдов:
1 (1.27%)
Лучший трейд:
4.05 USD
Худший трейд:
-0.50 USD
Общая прибыль:
76.22 USD (2 886 pips)
Общий убыток:
-0.50 USD
Макс. серия выигрышей:
50 (45.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.47 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
1.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.41%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
151.44
Длинных трейдов:
79 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
152.44
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
0.98 USD
Средний убыток:
-0.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.50 USD (1)
Прирост в месяц:
14.92%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.50 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.06% (0.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
OILCash 78
GOLD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
OILCash 75
GOLD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
OILCash 2.8K
GOLD 57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.05 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +45.47 USD
Макс. убыток в серии: -0.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

OIL GRID
Нет отзывов
2026.01.13 07:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OIL B
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
584
USD
4
33%
79
98%
100%
152.43
0.96
USD
0%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.