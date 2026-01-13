- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
78 (98.73%)
損失トレード:
1 (1.27%)
ベストトレード:
4.05 USD
最悪のトレード:
-0.50 USD
総利益:
76.22 USD (2 886 pips)
総損失:
-0.50 USD
最大連続の勝ち:
50 (45.47 USD)
最大連続利益:
45.47 USD (50)
シャープレシオ:
1.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.41%
最近のトレード:
19 分前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
151.44
長いトレード:
79 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
152.44
期待されたペイオフ:
0.96 USD
平均利益:
0.98 USD
平均損失:
-0.50 USD
最大連続の負け:
1 (-0.50 USD)
最大連続損失:
-0.50 USD (1)
月間成長:
14.92%
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.50 USD (0.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.06% (0.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|OILCash
|78
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|OILCash
|75
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|OILCash
|2.8K
|GOLD
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.05 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 50
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +45.47 USD
最大連続損失: -0.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
OIL GRID
