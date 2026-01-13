- 成长
交易:
79
盈利交易:
78 (98.73%)
亏损交易:
1 (1.27%)
最好交易:
4.05 USD
最差交易:
-0.50 USD
毛利:
76.22 USD (2 886 pips)
毛利亏损:
-0.50 USD
最大连续赢利:
50 (45.47 USD)
最大连续盈利:
45.47 USD (50)
夏普比率:
1.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.41%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
44
平均持有时间:
2 天
采收率:
151.44
长期交易:
79 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
152.44
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
0.98 USD
平均损失:
-0.50 USD
最大连续失误:
1 (-0.50 USD)
最大连续亏损:
-0.50 USD (1)
每月增长:
14.92%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.50 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.06% (0.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|OILCash
|78
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|OILCash
|75
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|OILCash
|2.8K
|GOLD
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.05 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +45.47 USD
最大连续亏损: -0.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
OIL GRID
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
584
USD
USD
4
33%
79
98%
100%
152.43
0.96
USD
USD
0%
1:300