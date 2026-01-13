- 자본
- 축소
트레이드:
81
이익 거래:
80 (98.76%)
손실 거래:
1 (1.23%)
최고의 거래:
4.05 USD
최악의 거래:
-0.50 USD
총 수익:
78.52 USD (3 000 pips)
총 손실:
-0.50 USD
연속 최대 이익:
50 (45.47 USD)
연속 최대 이익:
45.47 USD (50)
샤프 비율:
1.22
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.41%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
156.04
롱(주식매수):
81 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
157.04
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
0.98 USD
평균 손실:
-0.50 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.50 USD)
연속 최대 손실:
-0.50 USD (1)
월별 성장률:
15.37%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.50 USD (0.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.06% (0.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|OILCash
|80
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|OILCash
|77
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|OILCash
|2.9K
|GOLD
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.05 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 50
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +45.47 USD
연속 최대 손실: -0.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
