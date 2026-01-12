СигналыРазделы
Nguyen Diep Chau

UnicornFx Gold

Nguyen Diep Chau
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 3%
WeGolden-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
243
Прибыльных трейдов:
222 (91.35%)
Убыточных трейдов:
21 (8.64%)
Лучший трейд:
157.82 USD
Худший трейд:
-148.48 USD
Общая прибыль:
1 226.44 USD (77 718 pips)
Общий убыток:
-659.00 USD (55 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (263.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.53 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
163
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.88
Длинных трейдов:
181 (74.49%)
Коротких трейдов:
62 (25.51%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
5.52 USD
Средний убыток:
-31.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-182.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.11 USD (3)
Прирост в месяц:
2.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.03 USD
Максимальная:
196.75 USD (0.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.96% (196.75 USD)
По эквити:
4.05% (833.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDn 243
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDn 567
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDn 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +157.82 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +263.53 USD
Макс. убыток в серии: -182.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeGolden-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
