Всего трейдов:
243
Прибыльных трейдов:
222 (91.35%)
Убыточных трейдов:
21 (8.64%)
Лучший трейд:
157.82 USD
Худший трейд:
-148.48 USD
Общая прибыль:
1 226.44 USD (77 718 pips)
Общий убыток:
-659.00 USD (55 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (263.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.53 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
163
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.88
Длинных трейдов:
181 (74.49%)
Коротких трейдов:
62 (25.51%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
5.52 USD
Средний убыток:
-31.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-182.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.11 USD (3)
Прирост в месяц:
2.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.03 USD
Максимальная:
196.75 USD (0.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.96% (196.75 USD)
По эквити:
4.05% (833.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDn
|243
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDn
|567
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDn
|22K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +157.82 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +263.53 USD
Макс. убыток в серии: -182.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeGolden-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
