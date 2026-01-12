SinaisSeções
Nguyen Diep Chau

UnicornFx Gold

Nguyen Diep Chau
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
WeGolden-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
246
Negociações com lucro:
225 (91.46%)
Negociações com perda:
21 (8.54%)
Melhor negociação:
157.82 USD
Pior negociação:
-148.48 USD
Lucro bruto:
1 232.87 USD (78 358 pips)
Perda bruta:
-659.00 USD (55 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (263.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.53 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.22%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
166
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.92
Negociações longas:
184 (74.80%)
Negociações curtas:
62 (25.20%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
5.48 USD
Perda média:
-31.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-182.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-182.11 USD (3)
Crescimento mensal:
2.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.03 USD
Máximo:
196.75 USD (0.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.96% (196.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.36% (896.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDn 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDn 574
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDn 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +157.82 USD
Pior negociação: -148 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +263.53 USD
Máxima perda consecutiva: -182.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeGolden-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.