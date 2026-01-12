- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
246
Negociações com lucro:
225 (91.46%)
Negociações com perda:
21 (8.54%)
Melhor negociação:
157.82 USD
Pior negociação:
-148.48 USD
Lucro bruto:
1 232.87 USD (78 358 pips)
Perda bruta:
-659.00 USD (55 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (263.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.53 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.22%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
166
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.92
Negociações longas:
184 (74.80%)
Negociações curtas:
62 (25.20%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
5.48 USD
Perda média:
-31.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-182.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-182.11 USD (3)
Crescimento mensal:
2.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.03 USD
Máximo:
196.75 USD (0.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.96% (196.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.36% (896.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDn
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDn
|574
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDn
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeGolden-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
2
100%
246
91%
100%
1.87
2.33
USD
USD
4%
1:100