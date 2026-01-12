- 자본
- 축소
트레이드:
249
이익 거래:
228 (91.56%)
손실 거래:
21 (8.43%)
최고의 거래:
157.82 USD
최악의 거래:
-148.48 USD
총 수익:
1 239.15 USD (78 984 pips)
총 손실:
-659.00 USD (55 567 pips)
연속 최대 이익:
45 (263.53 USD)
연속 최대 이익:
263.53 USD (45)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.24%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
163
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.95
롱(주식매수):
187 (75.10%)
숏(주식차입매도):
62 (24.90%)
수익 요인:
1.88
기대수익:
2.33 USD
평균 이익:
5.43 USD
평균 손실:
-31.38 USD
연속 최대 손실:
3 (-182.11 USD)
연속 최대 손실:
-182.11 USD (3)
월별 성장률:
2.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.03 USD
최대한의:
196.75 USD (0.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.96% (196.75 USD)
자본금별:
4.97% (1 022.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDn
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDn
|580
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDn
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +157.82 USD
최악의 거래: -148 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +263.53 USD
연속 최대 손실: -182.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WeGolden-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
3%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
2
100%
249
91%
100%
1.88
2.33
USD
USD
5%
1:100