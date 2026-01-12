- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
243
利益トレード:
222 (91.35%)
損失トレード:
21 (8.64%)
ベストトレード:
157.82 USD
最悪のトレード:
-148.48 USD
総利益:
1 226.44 USD (77 718 pips)
総損失:
-659.00 USD (55 567 pips)
最大連続の勝ち:
45 (263.53 USD)
最大連続利益:
263.53 USD (45)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.21%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
163
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.88
長いトレード:
181 (74.49%)
短いトレード:
62 (25.51%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
5.52 USD
平均損失:
-31.38 USD
最大連続の負け:
3 (-182.11 USD)
最大連続損失:
-182.11 USD (3)
月間成長:
2.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.03 USD
最大の:
196.75 USD (0.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.96% (196.75 USD)
エクイティによる:
4.05% (833.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDn
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDn
|567
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDn
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeGolden-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
