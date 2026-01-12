- 成长
交易:
246
盈利交易:
225 (91.46%)
亏损交易:
21 (8.54%)
最好交易:
157.82 USD
最差交易:
-148.48 USD
毛利:
1 232.87 USD (78 358 pips)
毛利亏损:
-659.00 USD (55 567 pips)
最大连续赢利:
45 (263.53 USD)
最大连续盈利:
263.53 USD (45)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.22%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
166
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.92
长期交易:
184 (74.80%)
短期交易:
62 (25.20%)
利润因子:
1.87
预期回报:
2.33 USD
平均利润:
5.48 USD
平均损失:
-31.38 USD
最大连续失误:
3 (-182.11 USD)
最大连续亏损:
-182.11 USD (3)
每月增长:
2.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.03 USD
最大值:
196.75 USD (0.96%)
相对跌幅:
结余:
0.96% (196.75 USD)
净值:
4.36% (896.35 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSDn
246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSDn
574
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSDn
23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
入金加载
提取
最好交易: +157.82 USD
最差交易: -148 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +263.53 USD
最大连续亏损: -182.11 USD
