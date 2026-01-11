- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
Нет данных
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GetLeveraged-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
📞 Contact Us | 联系我们
Ready to copy professional trades with confidence?
准备好自信地跟随专业交易了吗？
DM for a free trial or detailed statement review.
私信获取免费试用或完整报表查阅。
📌 Disclaimer | 风险提示
Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk and may result in loss of capital. Trade responsibly.
过往表现不代表未来结果。交易存在风险，可能导致本金损失。请谨慎交易。
Let our trades become your consistency.
让我们的交易，成为您的稳定。
Нет отзывов