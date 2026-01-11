시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GET LEVERAGE
Xiaoming Fang

GET LEVERAGE

Xiaoming Fang
0 리뷰
0 / 0 USD
0%
GetLeveraged-Trade
1:30
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
0
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

데이터 없음

  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 0
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +0.00 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GetLeveraged-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

📞 Contact Us | 联系我们

Ready to copy professional trades with confidence?
准备好自信地跟随专业交易了吗？

DM for a free trial or detailed statement review.
私信获取免费试用或完整报表查阅。

📌 Disclaimer | 风险提示

Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk and may result in loss of capital. Trade responsibly.

过往表现不代表未来结果。交易存在风险，可能导致本金损失。请谨慎交易。

Let our trades become your consistency.
让我们的交易，成为您的稳定。


리뷰 없음
2026.01.11 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오