Xiaoming Fang

GET LEVERAGE

Xiaoming Fang
0 comentários
0 / 0 USD
0%
GetLeveraged-Trade
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Sem dados

  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GetLeveraged-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

📞 Contact Us | 联系我们

Ready to copy professional trades with confidence?
准备好自信地跟随专业交易了吗？

DM for a free trial or detailed statement review.
私信获取免费试用或完整报表查阅。

📌 Disclaimer | 风险提示

Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk and may result in loss of capital. Trade responsibly.

过往表现不代表未来结果。交易存在风险，可能导致本金损失。请谨慎交易。

Let our trades become your consistency.
让我们的交易，成为您的稳定。


Sem comentários
2026.01.11 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar