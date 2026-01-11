- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
0
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
No hay datos
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GetLeveraged-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
📞 Contact Us | 联系我们
Ready to copy professional trades with confidence?
准备好自信地跟随专业交易了吗？
DM for a free trial or detailed statement review.
私信获取免费试用或完整报表查阅。
📌 Disclaimer | 风险提示
Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk and may result in loss of capital. Trade responsibly.
过往表现不代表未来结果。交易存在风险，可能导致本金损失。请谨慎交易。
Let our trades become your consistency.
让我们的交易，成为您的稳定。
No hay comentarios