Dam Van Long

GOLD EA 2026

Dam Van Long
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
20.56 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
40.70 USD (10 174 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (40.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
2 858.45
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
2 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
20.35 USD
Средняя прибыль:
20.35 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +20.56 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +40.70 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Trades strictly in the direction of the market trend — no guessing
No martingale, no grids, no dangerous position management schemes
Strict protection on every trade: Stop Loss and Take Profit are always active
Suitable for prop firms and serious trading accounts
Proven by one full year of real market trading — not just backtests
Trading pair: XAU/USD (Gold)
Timeframe: M5
Minimum deposit: from $100 for 0.01 lot
Account type: Standard, ECN and others
Нет отзывов
2026.01.11 02:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.11 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 02:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
