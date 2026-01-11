SinaisSeções
Dam Van Long

GOLD EA 2026

Dam Van Long
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
2 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
20.56 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
40.70 USD (10 174 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (40.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.70 USD (2)
Índice de Sharpe:
2 858.45
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
2 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
20.35 USD
Lucro médio:
20.35 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.56 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +40.70 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
53 mais ...
Trades strictly in the direction of the market trend — no guessing
No martingale, no grids, no dangerous position management schemes
Strict protection on every trade: Stop Loss and Take Profit are always active
Suitable for prop firms and serious trading accounts
Proven by one full year of real market trading — not just backtests
Trading pair: XAU/USD (Gold)
Timeframe: M5
Minimum deposit: from $100 for 0.01 lot
Account type: Standard, ECN and others
Sem comentários
2026.01.11 02:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.11 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 02:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
