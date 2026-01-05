- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
2.87 USD
Худший трейд:
-18.95 USD
Общая прибыль:
5.95 USD (885 pips)
Общий убыток:
-45.70 USD (3 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.87 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.58
Торговая активность:
94.96%
Макс. загрузка депозита:
2.81%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
8 (100.00%)
Профит фактор:
0.13
Мат. ожидание:
-4.97 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
-11.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.95 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.65 USD
Максимальная:
41.10 USD (4.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.05% (41.03 USD)
По эквити:
5.22% (52.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|AUS200
|3
|UK100
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-7
|AUS200
|5
|UK100
|-38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-895
|AUS200
|801
|UK100
|-2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.87 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.87 USD
Макс. убыток в серии: -7.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.83 × 363
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
