- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.57 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.57 USD (84 pips)
Perdita lorda:
-0.27 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.57 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
79.21%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
0.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
0.15 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.22% (52.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.57 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.84 × 362
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
6 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
0
100%
1
100%
79%
2.11
0.57
USD
USD
5%
1:200