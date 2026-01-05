SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ALTO Trader MultiStrat Est 2023
Michael Ray Wenceslao

ALTO Trader MultiStrat Est 2023

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.57 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.57 USD (84 pips)
Perdita lorda:
-0.27 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.57 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
79.21%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
0.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
0.15 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.22% (52.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.57 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
6 più
Non ci sono recensioni
2026.01.06 11:26
Share of trading days is too low
2026.01.06 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 04:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.