- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
2.87 USD
최악의 거래:
-18.95 USD
총 수익:
5.95 USD (885 pips)
총 손실:
-45.70 USD (3 861 pips)
연속 최대 이익:
1 (2.87 USD)
연속 최대 이익:
2.87 USD (1)
샤프 비율:
-0.58
거래 활동:
94.96%
최대 입금량:
2.81%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
8 (100.00%)
수익 요인:
0.13
기대수익:
-4.97 USD
평균 이익:
1.49 USD
평균 손실:
-11.43 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.54 USD)
연속 최대 손실:
-18.95 USD (1)
월별 성장률:
-3.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.65 USD
최대한의:
41.10 USD (4.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.05% (41.03 USD)
자본금별:
5.22% (52.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|AUS200
|3
|UK100
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-7
|AUS200
|5
|UK100
|-38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-895
|AUS200
|801
|UK100
|-2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.87 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.87 USD
연속 최대 손실: -7.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.83 × 363
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
972
USD
USD
2
100%
8
50%
95%
0.13
-4.97
USD
USD
5%
1:200