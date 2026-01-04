- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
29.64 USD
Худший трейд:
-26.09 USD
Общая прибыль:
102.86 USD (105 218 pips)
Общий убыток:
-53.04 USD (50 068 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (58.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.73 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
57.28%
Макс. загрузка депозита:
3.46%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
5.54 USD
Средняя прибыль:
17.14 USD
Средний убыток:
-17.68 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-45.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.44 USD (2)
Прирост в месяц:
3.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.44 USD
Максимальная:
45.44 USD (3.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.04% (45.44 USD)
По эквити:
3.96% (59.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.03 × 124
The signals reflect the performance of KT NQ Spectra EA.
Нет отзывов
