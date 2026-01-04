- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
29.64 USD
最差交易:
-26.09 USD
毛利:
102.86 USD (105 218 pips)
毛利亏损:
-53.04 USD (50 068 pips)
最大连续赢利:
4 (58.73 USD)
最大连续盈利:
58.73 USD (4)
夏普比率:
0.30
交易活动:
57.28%
最大入金加载:
3.46%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.10
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.94
预期回报:
5.54 USD
平均利润:
17.14 USD
平均损失:
-17.68 USD
最大连续失误:
2 (-45.44 USD)
最大连续亏损:
-45.44 USD (2)
每月增长:
3.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
45.44 USD
最大值:
45.44 USD (3.04%)
相对跌幅:
结余:
3.04% (45.44 USD)
净值:
3.96% (59.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.64 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +58.73 USD
最大连续亏损: -45.44 USD
The signals reflect the performance of KT NQ Spectra EA.
