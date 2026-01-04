- 成長
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
29.64 USD
最悪のトレード:
-26.09 USD
総利益:
102.86 USD (105 218 pips)
総損失:
-53.04 USD (50 068 pips)
最大連続の勝ち:
4 (58.73 USD)
最大連続利益:
58.73 USD (4)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
57.28%
最大入金額:
3.46%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
5.54 USD
平均利益:
17.14 USD
平均損失:
-17.68 USD
最大連続の負け:
2 (-45.44 USD)
最大連続損失:
-45.44 USD (2)
月間成長:
3.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.44 USD
最大の:
45.44 USD (3.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.04% (45.44 USD)
エクイティによる:
3.96% (59.36 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.64 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +58.73 USD
最大連続損失: -45.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.03 × 124
The signals reflect the performance of KT NQ Spectra EA.
レビューなし
