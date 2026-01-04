- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
29.64 USD
최악의 거래:
-26.09 USD
총 수익:
102.86 USD (105 218 pips)
총 손실:
-53.04 USD (50 068 pips)
연속 최대 이익:
4 (58.73 USD)
연속 최대 이익:
58.73 USD (4)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
57.28%
최대 입금량:
3.46%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.10
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
5.54 USD
평균 이익:
17.14 USD
평균 손실:
-17.68 USD
연속 최대 손실:
2 (-45.44 USD)
연속 최대 손실:
-45.44 USD (2)
월별 성장률:
3.34%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
45.44 USD
최대한의:
45.44 USD (3.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.04% (45.44 USD)
자본금별:
3.96% (59.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.64 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +58.73 USD
연속 최대 손실: -45.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
The signals reflect the performance of KT NQ Spectra EA.
리뷰 없음
