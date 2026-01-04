СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AutoTrade RTP account Sultan
Aris Al Ansori

AutoTrade RTP account Sultan

Aris Al Ansori
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
GetLeveraged-Trade
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
11 (42.30%)
Убыточных трейдов:
15 (57.69%)
Лучший трейд:
526.50 USD
Худший трейд:
-295.00 USD
Общая прибыль:
1 439.27 USD (38 161 pips)
Общий убыток:
-785.52 USD (193 611 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 439.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 439.27 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
80.70%
Макс. загрузка депозита:
94.44%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
13 (50.00%)
Коротких трейдов:
13 (50.00%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
25.14 USD
Средняя прибыль:
130.84 USD
Средний убыток:
-52.37 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-781.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-781.12 USD (15)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
784.72 USD
Максимальная:
784.72 USD (0.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.78% (782.72 USD)
По эквити:
0.91% (899.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -1
XAUUSD 654
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -160K
XAUUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +526.50 USD
Худший трейд: -295 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +1 439.27 USD
Макс. убыток в серии: -781.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GetLeveraged-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.04 23:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 18:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 18:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 17:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 17:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 17:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 17:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AutoTrade RTP account Sultan
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
101K
USD
1
0%
26
42%
81%
1.83
25.14
USD
1%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.