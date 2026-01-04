- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
11 (42.30%)
Убыточных трейдов:
15 (57.69%)
Лучший трейд:
526.50 USD
Худший трейд:
-295.00 USD
Общая прибыль:
1 439.27 USD (38 161 pips)
Общий убыток:
-785.52 USD (193 611 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 439.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 439.27 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
80.70%
Макс. загрузка депозита:
94.44%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
13 (50.00%)
Коротких трейдов:
13 (50.00%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
25.14 USD
Средняя прибыль:
130.84 USD
Средний убыток:
-52.37 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-781.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-781.12 USD (15)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
784.72 USD
Максимальная:
784.72 USD (0.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.78% (782.72 USD)
По эквити:
0.91% (899.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-1
|XAUUSD
|654
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-160K
|XAUUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +526.50 USD
Худший трейд: -295 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +1 439.27 USD
Макс. убыток в серии: -781.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GetLeveraged-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
