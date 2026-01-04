SegnaliSezioni
Aris Al Ansori

AutoTrade RTP account Sultan

Aris Al Ansori
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -0%
GetLeveraged-Trade
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
5 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.36 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-8.46 USD (84 595 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-3.03
Attività di trading:
62.81%
Massimo carico di deposito:
2.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.69 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.46 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.46 USD
Massimale:
8.46 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.01% (9.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -85K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -8.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GetLeveraged-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.04 18:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 18:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 17:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 17:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 17:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 17:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

