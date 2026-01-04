- Crescimento
Negociações:
98
Negociações com lucro:
75 (76.53%)
Negociações com perda:
23 (23.47%)
Melhor negociação:
526.50 USD
Pior negociação:
-295.00 USD
Lucro bruto:
2 130.42 USD (49 646 pips)
Perda bruta:
-1 493.87 USD (199 406 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (691.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 439.27 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
71.67%
Depósito máximo carregado:
94.44%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
0.81
Negociações longas:
38 (38.78%)
Negociações curtas:
60 (61.22%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
6.50 USD
Lucro médio:
28.41 USD
Perda média:
-64.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-781.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-781.12 USD (15)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
784.72 USD
Máximo:
784.72 USD (0.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.78% (782.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.91% (899.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|BTCUSD
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|638
|BTCUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|-160K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +526.50 USD
Pior negociação: -295 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +691.15 USD
Máxima perda consecutiva: -781.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GetLeveraged-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
