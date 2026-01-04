- 자본
- 축소
트레이드:
256
이익 거래:
190 (74.21%)
손실 거래:
66 (25.78%)
최고의 거래:
526.50 USD
최악의 거래:
-295.00 USD
총 수익:
7 835.53 USD (108 116 pips)
총 손실:
-4 239.36 USD (228 280 pips)
연속 최대 이익:
74 (947.45 USD)
연속 최대 이익:
3 176.50 USD (51)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
30.28%
최대 입금량:
94.44%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
256
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
4.23
롱(주식매수):
116 (45.31%)
숏(주식차입매도):
140 (54.69%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
14.05 USD
평균 이익:
41.24 USD
평균 손실:
-64.23 USD
연속 최대 손실:
15 (-781.12 USD)
연속 최대 손실:
-845.00 USD (11)
월별 성장률:
3.60%
Algo 트레이딩:
5%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
784.72 USD
최대한의:
849.40 USD (0.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.78% (782.72 USD)
자본금별:
0.91% (899.30 USD)
최고의 거래: +526.50 USD
최악의 거래: -295 USD
연속 최대 이익: 51
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +947.45 USD
연속 최대 손실: -781.12 USD
