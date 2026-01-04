- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
98
利益トレード:
75 (76.53%)
損失トレード:
23 (23.47%)
ベストトレード:
526.50 USD
最悪のトレード:
-295.00 USD
総利益:
2 130.42 USD (49 646 pips)
総損失:
-1 493.87 USD (199 406 pips)
最大連続の勝ち:
64 (691.15 USD)
最大連続利益:
1 439.27 USD (11)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
71.67%
最大入金額:
94.44%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
98
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
0.81
長いトレード:
38 (38.78%)
短いトレード:
60 (61.22%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
6.50 USD
平均利益:
28.41 USD
平均損失:
-64.95 USD
最大連続の負け:
15 (-781.12 USD)
最大連続損失:
-781.12 USD (15)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
784.72 USD
最大の:
784.72 USD (0.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.78% (782.72 USD)
エクイティによる:
0.91% (899.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|BTCUSD
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|638
|BTCUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|-160K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +526.50 USD
最悪のトレード: -295 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +691.15 USD
最大連続損失: -781.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GetLeveraged-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
1
0%
98
76%
72%
1.42
6.50
USD
USD
1%
1:30