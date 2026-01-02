- Прирост
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
29 (70.73%)
Убыточных трейдов:
12 (29.27%)
Лучший трейд:
39.14 USD
Худший трейд:
-39.43 USD
Общая прибыль:
299.98 USD (16 454 pips)
Общий убыток:
-141.23 USD (10 610 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (162.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
60.91%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
10 (24.39%)
Коротких трейдов:
31 (75.61%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
3.87 USD
Средняя прибыль:
10.34 USD
Средний убыток:
-11.77 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.23 USD (3)
Прирост в месяц:
15.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.63 USD
Максимальная:
103.23 USD (9.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.58% (103.23 USD)
По эквити:
40.58% (429.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|159
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
