Negociações:
41
Negociações com lucro:
29 (70.73%)
Negociações com perda:
12 (29.27%)
Melhor negociação:
39.14 USD
Pior negociação:
-39.43 USD
Lucro bruto:
299.98 USD (16 454 pips)
Perda bruta:
-141.23 USD (10 610 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (162.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
162.76 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
60.91%
Depósito máximo carregado:
7.79%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.54
Negociações longas:
10 (24.39%)
Negociações curtas:
31 (75.61%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
3.87 USD
Lucro médio:
10.34 USD
Perda média:
-11.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.23 USD (3)
Crescimento mensal:
15.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.63 USD
Máximo:
103.23 USD (9.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.58% (103.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.58% (429.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|159
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
