Amjad Sohail Sandhu

Forex Fever

Amjad Sohail Sandhu
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 15%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
29 (70.73%)
Negociações com perda:
12 (29.27%)
Melhor negociação:
39.14 USD
Pior negociação:
-39.43 USD
Lucro bruto:
299.98 USD (16 454 pips)
Perda bruta:
-141.23 USD (10 610 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (162.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
162.76 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
60.91%
Depósito máximo carregado:
7.79%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.54
Negociações longas:
10 (24.39%)
Negociações curtas:
31 (75.61%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
3.87 USD
Lucro médio:
10.34 USD
Perda média:
-11.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.23 USD (3)
Crescimento mensal:
15.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.63 USD
Máximo:
103.23 USD (9.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.58% (103.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.58% (429.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 159
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.14 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +162.76 USD
Máxima perda consecutiva: -3.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.07 18:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 20:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 14:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 13:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
