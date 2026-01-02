- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
29 (70.73%)
亏损交易:
12 (29.27%)
最好交易:
39.14 USD
最差交易:
-39.43 USD
毛利:
299.98 USD (16 454 pips)
毛利亏损:
-141.23 USD (10 610 pips)
最大连续赢利:
10 (162.76 USD)
最大连续盈利:
162.76 USD (10)
夏普比率:
0.25
交易活动:
60.91%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.54
长期交易:
10 (24.39%)
短期交易:
31 (75.61%)
利润因子:
2.12
预期回报:
3.87 USD
平均利润:
10.34 USD
平均损失:
-11.77 USD
最大连续失误:
4 (-3.12 USD)
最大连续亏损:
-103.23 USD (3)
每月增长:
15.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
77.63 USD
最大值:
103.23 USD (9.58%)
相对跌幅:
结余:
9.58% (103.23 USD)
净值:
40.58% (429.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|159
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.14 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +162.76 USD
最大连续亏损: -3.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
41
70%
61%
2.12
3.87
USD
USD
41%
1:500