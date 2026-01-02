- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
29 (70.73%)
損失トレード:
12 (29.27%)
ベストトレード:
39.14 USD
最悪のトレード:
-39.43 USD
総利益:
299.98 USD (16 454 pips)
総損失:
-141.23 USD (10 610 pips)
最大連続の勝ち:
10 (162.76 USD)
最大連続利益:
162.76 USD (10)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
60.91%
最大入金額:
7.79%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.54
長いトレード:
10 (24.39%)
短いトレード:
31 (75.61%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
3.87 USD
平均利益:
10.34 USD
平均損失:
-11.77 USD
最大連続の負け:
4 (-3.12 USD)
最大連続損失:
-103.23 USD (3)
月間成長:
15.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.63 USD
最大の:
103.23 USD (9.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.58% (103.23 USD)
エクイティによる:
40.58% (429.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|159
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.14 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +162.76 USD
最大連続損失: -3.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
