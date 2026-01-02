- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
29 (70.73%)
손실 거래:
12 (29.27%)
최고의 거래:
39.14 USD
최악의 거래:
-39.43 USD
총 수익:
299.98 USD (16 454 pips)
총 손실:
-141.23 USD (10 610 pips)
연속 최대 이익:
10 (162.76 USD)
연속 최대 이익:
162.76 USD (10)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
60.91%
최대 입금량:
7.79%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.54
롱(주식매수):
10 (24.39%)
숏(주식차입매도):
31 (75.61%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
3.87 USD
평균 이익:
10.34 USD
평균 손실:
-11.77 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.12 USD)
연속 최대 손실:
-103.23 USD (3)
월별 성장률:
15.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
77.63 USD
최대한의:
103.23 USD (9.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.58% (103.23 USD)
자본금별:
40.58% (429.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|159
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.14 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +162.76 USD
연속 최대 손실: -3.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
41
70%
61%
2.12
3.87
USD
USD
41%
1:500