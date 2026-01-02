- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
18 (81.81%)
Убыточных трейдов:
4 (18.18%)
Лучший трейд:
47.82 USD
Худший трейд:
-39.58 USD
Общая прибыль:
224.03 USD (19 048 pips)
Общий убыток:
-68.00 USD (6 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (90.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.03 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.69%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.82
Длинных трейдов:
15 (68.18%)
Коротких трейдов:
7 (31.82%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
7.09 USD
Средняя прибыль:
12.45 USD
Средний убыток:
-17.00 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-55.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.41 USD (3)
Прирост в месяц:
8.07%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
55.41 USD (9.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.52% (55.56 USD)
По эквити:
16.84% (275.14 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WindsorBrokers1-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
