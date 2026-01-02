- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
16 (84.21%)
損失トレード:
3 (15.79%)
ベストトレード:
42.63 USD
最悪のトレード:
-39.58 USD
総利益:
172.45 USD (17 266 pips)
総損失:
-56.01 USD (5 539 pips)
最大連続の勝ち:
8 (90.03 USD)
最大連続利益:
90.03 USD (8)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.69%
最近のトレード:
41 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.10
長いトレード:
12 (63.16%)
短いトレード:
7 (36.84%)
プロフィットファクター:
3.08
期待されたペイオフ:
6.13 USD
平均利益:
10.78 USD
平均損失:
-18.67 USD
最大連続の負け:
3 (-55.41 USD)
最大連続損失:
-55.41 USD (3)
月間成長:
7.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
55.41 USD (9.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.52% (55.56 USD)
エクイティによる:
16.84% (275.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.63 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +90.03 USD
最大連続損失: -55.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WindsorBrokers1-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
