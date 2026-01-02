- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
15 (83.33%)
亏损交易:
3 (16.67%)
最好交易:
42.63 USD
最差交易:
-39.58 USD
毛利:
165.79 USD (16 601 pips)
毛利亏损:
-56.01 USD (5 539 pips)
最大连续赢利:
8 (90.03 USD)
最大连续盈利:
90.03 USD (8)
夏普比率:
0.41
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.69%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
19 小时
采收率:
1.98
长期交易:
11 (61.11%)
短期交易:
7 (38.89%)
利润因子:
2.96
预期回报:
6.10 USD
平均利润:
11.05 USD
平均损失:
-18.67 USD
最大连续失误:
3 (-55.41 USD)
最大连续亏损:
-55.41 USD (3)
每月增长:
7.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
55.41 USD (9.40%)
相对跌幅:
结余:
0.52% (55.56 USD)
净值:
16.84% (275.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.63 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +90.03 USD
最大连续亏损: -55.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WindsorBrokers1-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
8%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
100%
18
83%
100%
2.96
6.10
USD
USD
17%
1:500