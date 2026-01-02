- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
42 (79.24%)
손실 거래:
11 (20.75%)
최고의 거래:
47.82 USD
최악의 거래:
-39.58 USD
총 수익:
511.40 USD (37 671 pips)
총 손실:
-95.46 USD (9 206 pips)
연속 최대 이익:
8 (90.03 USD)
연속 최대 이익:
90.03 USD (8)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.69%
최근 거래:
37 분 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
7.51
롱(주식매수):
45 (84.91%)
숏(주식차입매도):
8 (15.09%)
수익 요인:
5.36
기대수익:
7.85 USD
평균 이익:
12.18 USD
평균 손실:
-8.68 USD
연속 최대 손실:
3 (-55.41 USD)
연속 최대 손실:
-55.41 USD (3)
월별 성장률:
10.69%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.05 USD
최대한의:
55.41 USD (9.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.52% (55.56 USD)
자본금별:
16.84% (275.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|416
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.82 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +90.03 USD
연속 최대 손실: -55.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WindsorBrokers1-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
98%
53
79%
100%
5.35
7.85
USD
USD
17%
1:500