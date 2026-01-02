- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
15 (83.33%)
Negociações com perda:
3 (16.67%)
Melhor negociação:
42.63 USD
Pior negociação:
-39.58 USD
Lucro bruto:
165.79 USD (16 601 pips)
Perda bruta:
-56.01 USD (5 539 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (90.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
90.03 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.69%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
11 (61.11%)
Negociações curtas:
7 (38.89%)
Fator de lucro:
2.96
Valor esperado:
6.10 USD
Lucro médio:
11.05 USD
Perda média:
-18.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-55.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.41 USD (3)
Crescimento mensal:
7.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
55.41 USD (9.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.52% (55.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.84% (275.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WindsorBrokers1-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
