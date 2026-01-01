- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
11 (39.28%)
Убыточных трейдов:
17 (60.71%)
Лучший трейд:
4 391.40 USD
Худший трейд:
-5 270.09 USD
Общая прибыль:
18 284.95 USD (243 925 pips)
Общий убыток:
-31 841.09 USD (53 824 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7 985.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 679.46 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.22
Торговая активность:
95.13%
Макс. загрузка депозита:
93.80%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
25 (89.29%)
Коротких трейдов:
3 (10.71%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-484.15 USD
Средняя прибыль:
1 662.27 USD
Средний убыток:
-1 873.01 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-15 005.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 005.70 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 556.14 USD
Максимальная:
19 398.55 USD (9.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.42% (19 398.55 USD)
По эквити:
2.12% (4 188.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3K
|BTCUSD
|193K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +4 391.40 USD
Худший трейд: -5 270 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7 985.70 USD
Макс. убыток в серии: -15 005.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
