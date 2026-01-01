- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
9 (45.00%)
Negociações com perda:
11 (55.00%)
Melhor negociação:
4 391.40 USD
Pior negociação:
-2 610.13 USD
Lucro bruto:
16 665.16 USD (243 596 pips)
Perda bruta:
-15 084.83 USD (50 512 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (7 985.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 679.46 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
95.13%
Depósito máximo carregado:
93.80%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
17 (85.00%)
Negociações curtas:
3 (15.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
79.02 USD
Lucro médio:
1 851.68 USD
Perda média:
-1 371.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8 186.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 186.32 USD (5)
Crescimento mensal:
0.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 824.86 USD
Máximo:
8 246.95 USD (4.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.99% (8 216.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.12% (4 188.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|BTCUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-2.6K
|BTCUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-5
|BTCUSD
|193K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 391.40 USD
Pior negociação: -2 610 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +7 985.70 USD
Máxima perda consecutiva: -8 186.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
202K
USD
USD
1
0%
20
45%
95%
1.10
79.02
USD
USD
4%
1:100