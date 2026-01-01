- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
11 (39.28%)
손실 거래:
17 (60.71%)
최고의 거래:
4 391.40 USD
최악의 거래:
-5 270.09 USD
총 수익:
18 284.95 USD (243 925 pips)
총 손실:
-31 841.09 USD (53 824 pips)
연속 최대 이익:
5 (7 985.70 USD)
연속 최대 이익:
8 679.46 USD (4)
샤프 비율:
-0.22
거래 활동:
68.85%
최대 입금량:
93.80%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.70
롱(주식매수):
25 (89.29%)
숏(주식차입매도):
3 (10.71%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-484.15 USD
평균 이익:
1 662.27 USD
평균 손실:
-1 873.01 USD
연속 최대 손실:
6 (-15 005.70 USD)
연속 최대 손실:
-15 005.70 USD (6)
월별 성장률:
-6.78%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13 556.14 USD
최대한의:
19 398.55 USD (9.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.42% (19 398.55 USD)
자본금별:
2.12% (4 188.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3K
|BTCUSD
|193K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 391.40 USD
최악의 거래: -5 270 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +7 985.70 USD
연속 최대 손실: -15 005.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
186K
USD
USD
1
0%
28
39%
69%
0.57
-484.15
USD
USD
9%
1:100