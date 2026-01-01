- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
11 (39.28%)
亏损交易:
17 (60.71%)
最好交易:
4 391.40 USD
最差交易:
-5 270.09 USD
毛利:
18 284.95 USD (243 925 pips)
毛利亏损:
-31 841.09 USD (53 824 pips)
最大连续赢利:
5 (7 985.70 USD)
最大连续盈利:
8 679.46 USD (4)
夏普比率:
-0.22
交易活动:
95.13%
最大入金加载:
93.80%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.70
长期交易:
25 (89.29%)
短期交易:
3 (10.71%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-484.15 USD
平均利润:
1 662.27 USD
平均损失:
-1 873.01 USD
最大连续失误:
6 (-15 005.70 USD)
最大连续亏损:
-15 005.70 USD (6)
每月增长:
-6.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13 556.14 USD
最大值:
19 398.55 USD (9.42%)
相对跌幅:
结余:
9.42% (19 398.55 USD)
净值:
2.12% (4 188.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3K
|BTCUSD
|193K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 391.40 USD
最差交易: -5 270 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7 985.70 USD
最大连续亏损: -15 005.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
